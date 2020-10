"C’est avec une énorme tristesse que je dois vous annoncer que nous ne sortirons plus Drunk le 28 octobre. Je sais que cette décision est prise à la dernière minute et en extremis, mais vu la décision du gouvernement flamand de fermer les cinémas, nous n’avons pas d’autre option d’annuler la sortie du film demain. Toutes mes excuses..."

Mardi, 22h, Henk Cluytens, responsable de September Distribution, annonçait ce qu'il redoutait par-dessus tout: l'annulation de la sortie du magnifique film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, que les cinéphiles attendaient avec impatience depuis sa sélection officielle à "Cannes 2020". Après la fermeture des salles à Bruxelles, puis en Flandre, c'en était trop pour le distributeur flamand, qui a donc dû se résigner à reporter Drunk à une date ultérieure... alors que tout était prêt. Le film faisait d'ailleurs l'objet du dossier d'ouverture cinéma du supplément Arts Libre de ce mercredi matin dans La Libre papier. Mais tel est la vie sous le Covid-19. À peine paru, le supplément culturel était en partie obsolète...

En partie seulement. D'autres distributeurs belges ont fait un choix inverse: celui de maintenir coûte que coûte leurs sorties pour la Wallonie ce mercredi. C'est le cas de trois excellents films: Ondine de l'Allemand Christian Petzold, avec Paula Beer et Franz Rudowski, Petit Vampire, le nouveau dessin de Joann Sfar et le magnifique documentaire de la Syrienne Waad al-Kateab Pour Sama. Mais aussi de Garçon Chiffon de Nicolas Maury, avec Nathalie Baye, Théo Christie, Laure Calamy. Tandis que Sony maintient, jusque vendredi en Flandre et éventuellement en Wallonie ensuite, la sortie de The Craft.

Fermeture de la majorité des salles, même en Wallonie

Ces sorties sont ceci dit totalement théoriques, alors qu'Elio Di Rupo a déjà dit qu'il plaiderait de tout son poids politique au comité de concertation "pour qu’on aille le plus loin possible dans le confinement". Les chances sont donc grandes que la Wallonie s'aligne sur Bruxelles et la Flandre et annonce à son tour dans les prochaines heures la fermeture des lieux culturels... Après une ou deux séances, ces films disparaîtraient donc aussi vite des écrans qu'ils y étaient apparus.

De toute façon, dans un communiqué tirant "la sonnette d'alarme" envoyé à la presse mercredi en début d'après-midi, la Fédération des Cinémas de Belgique a annoncé que la majorité de ses adhérents, des deux côtés de la frontière linguistique, avaient de toute façon décidé de fermer leurs portes "après la dernière séance du 28 octobre 2020". "Combien seront en capacité de ré-ouvrir?", s'interroge le communiqué. Alors que, "durant cette crise sanitaire, le secteur a pleinement pris ses responsabilités et a fait montre d’une remarquable adaptation aux chapelets de mesures toujours plus contraignantes prises par les diverses autorités. Cette faculté, saluée par les politiques, a permis à nombre de spectateurs d’être accueillis dans le respect des normes de sécurité sanitaires non contestées par les experts et le public. (...) Après 100 jours de fermeture au printemps, suivis d’une période d’activité fortement dégradée du fait à la fois des conditions d’exploitation imposées par les mesures et de l’absence de blockbusters, cette seconde fermeture des salles pose la question inévitable de la survie de certains exploitants et, d’une manière générale, de l’ensemble de la filière cinéma. La fréquentation des derniers mois n’atteignant pas les 25% d’entrées attendues, les exploitants, de la petite, moyenne et grande exploitation ont consenti des pertes importantes avec pour conséquence la fermeture définitive d’un premier cinéma (Cine Star Waregem)."

"L’impact de cette deuxième fermeture va être immense pour le secteur du cinéma. Le secteur n’a pas encore eu le temps de se remettre de la première période de confinement, cette nouvelle fermeture est un coup dur pour nous. Et pas uniquement pour nous, mais pour tout l'écosystème du cinéma belge", se désole Thierry Laermans, secrétaire de la Fédération des Cinémas de Belgique.

Pas de sorties en salles mercredi prochain

Les distributeurs avaient de toute façon largement anticipé les choses. Pour la semaine du 4 novembre, avait en effet d'ores et déjà été annoncée le report des sorties de Falling de Viggo Mortensen, Slalom, excellent premier long métrage de Charlène Favier avec Noée Abita et Jérémie Renier, du film de zombies Peninsula, nouvelle suite du Dernier train pour Busan du Sud-Coréen Sang-ho Yeon, d'Une vie démente, premier long métrage des Belges Ann Sirot et de Raphaël Balboni présenté en ouverture du Fiff à Namur, de Blackbird de Roger Michell, avec Susan Sarandon et Kate Winslet, et de Kom Hier Dat Ik U Kus, nouvelle adaptation d'un roman de la Flamande Griet Op de Beeck signée Sabine Lubbe Bakker et Niels van Koevorden.

Tout bénéfice à nouveau pour les plateformes de streaming donc, qui avaient connu un succès fulgurant pendant le premier confinement au printemps. De leur côté, les distributeurs n'ont pas encore dit s'ils reprendraient, dans les semaines à venir, la formule de la Premium VOD, testée, avec plus ou moins de succès au printemps pour continuer de proposer, en ligne, des sorties inédites aux cinéphiles.