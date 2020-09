Elle est Noémie, tornade d’émotions dans la série française Dix pour Cent . Lumineuse et passionnée, sans gêne apparente, Laure Calamy s’est glissée avec enthousiasme dans ce personnage de secrétaire enamourée, passionnée et loufoque, qui est l’un des grands plaisirs de la série de France 2, diffusée à travers le monde par Netflix. L’humour y naît de l’absurde et duque la comédienne cultive.