La chaîne de cinéma Kinepolis organise des projections spéciales "karaoké" de Bohemian Rhapsody le 19 janvier. Do You Want to Break Free?

À tous les fans de Freddy Mercury, ou simplement à tous ceux qui ne peuvent s'empêcher de pousser la chansonnette en entendant résonner une mélodie de Queen, marquez la date du 19 janvier au rouge dans votre calendrier: les cinémas Kinepolis de Liège et Braine-l'Alleud organisent des projections spéciales du film Bohemian Rhapsody.

Au cours de ces séances particulières, les paroles des chansons s'afficheront lors de chaque séquence musicale pour que la salle entière puisse les reprendre en choeur, à la manière d'un immense karaoké. L'occasion d'enfiler votre meilleur cosplay de Freddie Mercury et de montrer vos talents de chanteur... ou simplement de vous amuser en profitant d'une ambiance assurée.

Des dollars par centaines de millions

Le film Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury (extraordinaire performance de l'acteur Rami Malek, transformé). L'homme a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. L'histoire montre son succès fulgurant, mais aussi ses excès - risquant la quasi-implosion du groupe - jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid alors qu’il était frappé par la maladie.

Sorti le 24 octobre dernier, le film a déjà récolté plus de 667 millions de dollars dans le monde!