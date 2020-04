Mardi se tenait à la Chambre la première commission Finances et budget depuis le début du confinement. Il y fut notamment question de l’impact financier du Covid-19, notamment sur le tax shelter, principale source de financement du cinéma et de l’audiovisuel belge depuis quinze ans et aussi des arts de la scènes.

Les unions de producteurs francophones (UPFF) et flamands (VOFTP) et les principales sociétés de levées de fonds tax shelter ont soumis une série de recommandations afin d’assouplir les règles d’application du tax shelter pour une durée exceptionnelle couvrant le confinement et les mois qui seront nécessaire à la relance des productions après la reprise d’activité. “L’Etat fédéral peut soutenir le secteur audiovisuel avec le tax shelter sans que cela lui coûte de l’argent” analyse Philippe Reynaert, directeur du Fonds Wallimage.