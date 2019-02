Prix Comme chaque année à la même période, la Cérémonie des Magritte du Cinéma, qui récompense les professionnels du cinéma belge, se tient au Square à Bruxelles.

C’est l’humoriste belge officiant sur France Inter, Alex Vizorek, qui a été choisi pour être le maître de cérémonie.

La RTBF produit et diffuse l’événement sur La Deux et sur Auvio (dès 20h). TV5 Monde rediffusera, également la cérémonie ce jeudi à partir de 22h30.

Les films favoris

Parmi les nommés, plusieurs œuvres et leurs auteurs peuvent espérer rafler quelques statuettes. C’est le cas de Tueurs réalisé par François Troukens et Jean-François Hensgens, nommé à 9 reprises (notamment dans la catégorie du meilleur film et meilleur premier film, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Lubna Azabal, meilleur acteur pour Olivier Gourmet).

Même nombre de nominations pour le film Girl de Lukas Dhont. Victor Polster est, d’ailleurs, en compétition pour remporter le Magritte du meilleur acteur. Il a face à lui des acteurs bien plus expérimentés et notamment Benoît Poelvoorde (Au poste !) et François Damiens (Mon ket).

Derrière, on retrouve Laissez bronzer les cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (8 nominations), Une part d’ombre de Samuel Tilman (7 nominations), Nos batailles (7 nominations) de Guillaume Senez.

À noter que si n’avez pas envie d’attendre le début de cette cérémonie pour entendre parler cinéma, Jérôme Colin reçoit dès 16h et jusqu’à 18h sur la Première de nombreuses personnalités (acteurs, réalisateurs, producteurs…) lors d’une émission festive organisée à Bruxelles.