Confronté comme tous les opérateurs culturels à l’impact de la pandémie du Covid-19, le Cinéma Galeries, à Bruxelles, fait un appel au financement participatif. Une campagne de crowdfunding est lancée sur le site KissKissBankBank. Les donateurs ont 40 jours pour aider le cinéma à réunir 15 000 euros.

L’année 2020 est une année particulière pour ce cinéma qui fête ses 80 ans. Si les exploitants du lieu ont changé depuis les origines, cette salle emblématique des Galeries Saint-Hubert demeure un cinéma indépendant qui privilégie les films d’auteur.

“Depuis son inauguration, rappelle l’équipe des Galeries, c’est la première fois que le cinéma est fermé pour une si longue période.” “Comme tous, nous sommes préoccupés par cette situation, ajoutent-ils, et si la santé est une priorité, nous voulons aussi pouvoir continuer notre travail dès que possible”.

"Il s'agit d'abord d'offrir une contrepartie à notre public, nous précise toutefois Henri de Gerlache, président du conseil d’administration des Galeries. Et lui permettre de préacheter des places pour lui donner envie de retourner au cinéma après la crise et ensuite de participer à la fête des 80 ans du cinéma." Le montant de 15 000 euros couvrira une partie des frais de la fête d’anniversaire et permet de pallier un manque de trésorerie en vue de la réouverture.

La campagne de crowdfunding propose différentes formules de participation de 5 euros à 2000 euros, chacune assortie d’avantages ou contreparties, dont une carte 5 places ; sans limite de validité, seul ou à plusieurs (à partir de 30 euros), le nom sur le wall of fame (à partir de 75 euros) ou dans le trailer des 80 ans (à partir de 80 euros) ou possibilité d’une séance privative (à partir de 100 euros).