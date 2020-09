"Le cinéma par définition se doit d'être un peu hors-la-loi" CinémaInterview Alain Lorfèvre

Nous avons découvert La Daronne en janvier 2020 aux Journées Unifrance, raout de présentation du cinéma français pour la presse internationale. Souvenons-nous : dans ce "monde d’avant", avant qu’un vilain petit virus ne vienne changer les priorités, la société française est agitée par les "gilets jaunes" et la réforme des retraites. Patience, l’héroïne du film, est traductrice pour la police "et ne bénéficie pas du système de retraite", nous disent alors de concert son interprète Isabelle Huppert, son partenaire Hippolyte Girardot (et amant dans le film) et le réalisateur Jean-Pierre Salomé.