Comment la littérature (ou le cinéma) peut-elle changer la vie ? Quelle plus belle question pour inaugurer le 70e Festival du film de Berlin ? C’est en effet le thème de My Salinger Year, présenté jeudi soir au Berlinale Palast, après une minute de silence en hommage aux victimes des fusillades racistes à Francfort, et en présence de son réalisateur Philipe Falardeau, de ses actrices, Sigourney Weaver et Margaret Qualley, mais aussi de Joanna Rakoff, l’autrice du récit homonyme dont est tiré ce film charmant mais très classique, dont on comprend qu’il ne figure pas en Compétition.