Le Festival de Cannes dévoile jeudi une sélection officielle qui s'annonce très riche, après l'annulation de l'édition de l'an dernier. Le président du Festival, Pierre Lescure, et son délégué général Thierry Frémaux tiendront à 11H00 (09H00 GMT) leur traditionnelle conférence de presse pour présenter les contours de cette 74e édition, qui se tiendra du 6 au 17 juillet.

Le réalisateur belge Joachim Lafosse intégrera la prestigieuse compétition officielle du Festival de Cannes avec son nouveau film "Les Intranquilles", ont annoncé jeudi les organisateurs. Le grand rendez-vous du 7e art se tiendra du 6 au 17 juillet dans la ville côtière française. Avec ce drame intime, Joachim Lafosse signe sa 4e participation cannoise. Par le passé, le cinéaste avait déjà marqué les esprits à plusieurs reprises sur la Croisette.

En 2012, il avait ainsi présenté "A perdre la raison" dans la section "Un certain regard", qui avait valu un prix d'interprétation féminine à Emilie Dequenne. A deux reprises, il avait également été retenu pour la Quinzaine des réalisateurs, avec "Elève libre" en 2008 et "L'Economie du couple" en 2016.

Dans "Les Intranquilles", les acteurs français Leïla Bekhti et Damien Bonnard incarnent un couple dont le quotidien est bouleversé par la bipolarité de l'un d'eux.

Le long métrage est produit par Stenola Productions avec l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

© AFP

"Un monde", premier long métrage de la jeune cinéaste belge Laura Wandel, fait partie des films retenus dans la section "Un certain regard" pour la 74e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. "Un certain regard" vise à mettre à l'honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.