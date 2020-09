La 47e édition du plus important festival de cinéma de Belgique aura bien lieu du 13 au 24 octobre prochains. Si l’organisation a dû être drastiquement revue, l’affiche reste belle. Avec notamment, le nouveau Vinterberg, en ouverture, mais aussi le récent Lion d’or, Nomadland de l’Américaine Chloé Zhao, et l’Ours d’or, There is No Evil de l’Iranien Mohammad Rasoulof.