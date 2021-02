Sixième long métrage de Frédéric Fonteyne (Une liaison pornographique, Tango libre), écrit et coréalisé pour la première fois par Anne Paulicevich, "Filles de joie" est un film autour de la prostitution. Les actrices Sara Forestier, Noémie Lvovsky et Annabelle Lengronne font partie du casting.

Le court métrage belge "Da Yie" du réalisateur anversois Anthony Nti est en revanche sur la liste de la pré-sélection et a donc une chance d'être nominé dans la catégorie Meilleur court métrage, a annoncé mercredi le Fonds audiovisuel flamand (VAF).

Postposée en raison de la pandémie de coronavirus, la 93e cérémonie des Oscars se déroulera le 25 avril 2021 au Dolby Theatre à Los Angeles.

Cette année, l'Académie des sciences et des arts du cinéma qui remet les prestigieuses récompenses cinématographiques a choisi de faire figurer non plus dix mais quinze longs-métrages dans sa pré-sélection pour l'Oscar du "meilleur film étranger". Seuls cinq films seront finalement retenus dans la liste des nominations publiée le 15 mars prochain.