La comédienne américaine de 63 ans Frances McDormand a aussi remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de veuve sillonnant les routes des Etats-Unis dans "Nomadland", à la rencontre d'une Amérique invisible.

Le long métrage se penche sur des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise financière.

Le road-movie était un des grands favoris dans la course aux statuettes dorées, alors que tant l'œuvre que sa réalisatrice et son actrice principale avaient déjà été plébiscités aux Golden Globes et Bafta.

Le succès du film l'est au détriment de la coproduction belge "Sound of Metal", à qui a échappé l'Oscar du meilleur film, catégorie prisée dans lequel il était nommé.

"Nomadland" a aussi battu dans cette catégorie phare "Les Sept de Chicago", "Minari", "Promising Young Woman", "The Father", "Judas and the Black Messiah" et "Mank". "Nomadland" s'illustre à bien d'autres égards, alors qu'il offre à Frances McDormand une troisième statuette lui permettant de rejoindre ainsi un club très fermé, qui ne compte que sept membres, elle comprise. Cette 93e cérémonie a aussi plébiscité Chloé Zhao, née en Chine, qui est devenue est la première femme non blanche à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur. Elle était aussi la première femme à concourir aux Oscars dans quatre catégories différentes (meilleur film, réalisation, montage et scénario).

© AP

"Sound of Metal", coproduction belge, remporte l'Oscar du meilleur son

A noter que le film "Sound of Metal" du réalisateur américain Darius Marder, coproduit par la société belge Caviar, a remporté l'Oscar du meilleur son. Le film était également en lice dans cinq autres catégories dont celle du Meilleur film. Le long-métrage retrace la vie d'un batteur de heavy metal campé par le rappeur Riz Ahmed et confronté à la perte de son audition.

Les victoires aux Oscars dans les principales catégories:

Meilleur film: "Nomadland"

Meilleur réalisateur: Chloé Zhao, "Nomadland"

Meilleure actrice: Frances McDormand, "Nomadland"

Meilleur acteur: Anthony Hopkins, "The Father"

Meilleure actrice dans un second rôle: Youn Yuh-Jung, "Minari"

Meilleur acteur dans un second rôle: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

Meilleur film étranger: "Drunk" (Danemark)

Meilleur film d'animation: "Soul"

Meilleur documentaire: "La sagesse de la pieuvre"

Meilleur scénario original: "Promising Young Woman" - Emerald Fennell

Meilleur scénario adapté: "The Father" - Christopher Hampton, Florian Zeller