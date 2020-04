Nul ne sait pour l’instant ni quand ni sous quelles conditions les salles de cinéma rouvriront. Dans l’attente, le Kinograph de Bruxelles propose à sa communauté de spectateurs (et plus, si affinités) une initiative sympathique ce samedi 25/04 à 21h00 : le “Ciné des Confinés”.

L’idée : que les personnes possédant un rétroprojecteur le braquent depuis chez eux sur un mur dégagé et projettent un montage d’extraits de films d’une trentaine de minutes pour leurs voisins. Les participants recevront un fichier, préparé par le Kinograph

Le Kinograph a lancé en début de semaine un appel auprès de ses spectateurs et bénévoles via sa page Facebook : tous ceux qui possèdent un rétroprojecteur et une vue sur un mur dégagé depuis chez eux sont invités à projeter un film pour leurs voisins. Pour obtenir le fichier, il suffit de se manifester en message sous le post du Kinograph.

“Nous nous sommes inspirés de ce qu’a fait le cinéma La Clef Revival à Paris ou d’autres à Lyon et Rome,…” nous dit Thibaut Quirynen, coordinateur du Kinograph. La Clef Revival organise des projections sur mur tous les vendredis. “Nous nous sommes demandé comment maintenir le lien avec nos spectateurs tout en restant dans notre philosophie d’animation culturelle et de cinéma communautaire”.

Les participants recevront un fichier, préparé par le Kinograph, et une conduite simple afin de mener leurs projections, qui auront lieu simultanément ce samedi 25/04 à 21h00 (ou 21h30 si la lumière du jour est encore trop intense).

Les organisateurs précisent qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un projecteur de qualité. L’idée est de créer un événement convivial et d’entretenir la flamme du grand écran malgré le confinement.

L’équipe veut réserver la surprise des extraits sélectionnés. Mais nous savons déjà qu’il y aura un court métrage de Buster Keaton (libre de droits).