C'est une heureuse surprise (et, on ne se mentira pas, un hasard dû à la pandémie du Covid-19). Les Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah ont réalisé le film qui devrait terminer l'année au sommet du box office 2020 aux Etats-Unis. Bad Boys for Life, avec Will Smith et Martin Lawrence, est déjà en tête du classement, avec 200 millions de dollars de recettes. Au vu des films qui le suivent (1917, Sonic the Hedgehog, Jumanji: The Next Level, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, qui ont tous terminé leur exploitation), il est peu probable que ce film soit détrôné. Parmi les rares films encore à sortir en 2020, seul Wonder Woman 1984 aurait le potentiel public de réaliser de meilleures recettes. Mais sa date de sortie (le 25 décembre) et les nombreuses salles encore fermées aux Etats-Unis et dans le monde hypothèquent une telle éventualité.

Même sur le marché international, Adil El Arbi et Bilall Fallah terminent cette année exceptionnelle à tous points de vue, en bonne place, enregistrant un score largement supérieur à Tenet de Christopher Nolan (le film qui devait "sauver le cinéma") avec 426 millions de dollars de recettes contre 359 millions. Ils sont devancés par le film chinois The Eight Hundred, un film de guerre patriotique, qui cumule au 7 décembre 461 millions de dollars.

Encore une fois, ce résultat atypique est la conséquence de la pandémie. Mais il fait date : pour la première fois, un film chinois supplante les productions hollywoodiennes. Les salles de Chine et d'autres territoires asiatiques ont rouvert depuis l'été et n'ont plus fermé depuis, contrairement à celles de nombreux pays occidentaux. Le classement 2020 est étonnant à plus d'un titre, avec dans le top 100, aux Etats-Unis et dans le monde, pas moins de neuf ressorties (dont Gladiator, Inception et L'Etrange Noël de Monsieur Jack).

On reste d'ailleurs loin des scores des dernières années. En 2019, le numéro un mondial, Avengers : Endgame a atteint le chiffre record de 2,7 milliards. Neuf des dix premiers films du box office mondial dépassaient le milliard de dollars de recettes (ils étaient cinq en 2018, tous des films de super-héros). Le premier film chinois du classement (Ne Zha) pointait à la onzième place, seulement, mais avec 726 millions de dollars de recettes cumulées dans le monde - bien plus que son compatriote numéro un 2020, annus horribilis.

Le top 5 des recettes aux Etats-Unis

Bad Boys for Life 1917 Sonic the Hedgehog Jumanji: The Next Level Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker

Le top 5 des recettes dans le monde