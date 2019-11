Et pour cause, le script de Star Wars: l'Ascension de Skywalker, l'un des films les plus attendus de 2019, a bien failli être dévoilé aux yeux de tous. J.J. Abrams, le réalisateur et scénariste derrière l'oeuvre cinématographique, a narré cette histoire rocambolesque. " L’un des acteurs – je ne vous dirai pas lequel même si j’en meurs d’envie – l’a laissé sous son lit. Et il a été trouvé par quelqu’un qui nettoyait la chambre" , a-t-il expliqué.









Nul doute que les fans auraient sauté sur l'occasion pour découvrir le contenu du film avant tout le monde. Ni une ni deux, le scénario fut dérobé, déposé sur eBay, le site de vente en ligne. Heureusement pour la production, aucun acquéreur ne réussit à mettre la main sur le précieux script de Disney. Un collaborateur de la boîte du célèbre Mickey s'est, par chance, aperçu de la mise en vente d'un bien qui ressemblait très fortement à un authentique scénario de Star Wars IX (et c'était bien le cas). Sans dévoiler les méthodes entreprises par la Walt Disney Company, J.J. Abrams précise que le document a été retiré d'eBay avant qu'il ne soit vendu au plus offrant.

Disney a senti la catastrophe lui pendre au nez avant la sortie en salles du grand final de la saga Star Wars.