Dominique Burge et Fernand Denis

La fenêtre de l’appartement de Pascal Duquenne est grande ouverte. Le vent s’engouffre avec force et des dizaines de médailles tintinnabulent gaiement. Chacune accrochée à son ruban tricolore, elles forment des mini-rideaux. "Il y en a plus de 150. Des médailles d’or, des médailles d’argent, des médailles de bronze. Je fais de la natation. Du crawl et de la brasse", rigole Pascal Duquenne, vedette des plateaux de cinéma mais aussi des bassins des Special Olympics.