Les Français séduisent la 70e Berlinale avec « Effacer l’historique », une comédie bien sentie à l’heure du numérique.

Lundi, Benoit Delépine et Gustave Kervern retrouvaient la Berlinale avec Effacer l’historique , cinq ans après y avoir présenté Saint Amour . Mais cette fois, les Français sont sélectionnés en Compétition, avec une comédie qui leur ressemble, drôle et triste à la fois, qui a été très applaudie par la presse internationale.

Les anciens du Groland mettent ici en scène trois anciens Gilets jaunes. Deux ans après avoir « pris » de rond-point du Lidl d’une petite ville du Nord de la France, Marie (Blanche Gardin), Bertrand (Denis Podalydès) et Christine (Corinne Masiero) ont repris le cours de leur vie. La première tente de se reprendre en mains après sa séparation, mais, après une nuit trop arrosée, elle se retrouve victime d’une sex-tape. Le deuxième tente d’aider sa fille, harcelée sur Facebook. Quand la troisième survit comme chauffeur VTC après avoir perdu son job. Bienvenue dans le XXIe siècle. Bienvenue dans la modernité.

Soif de déconnection

Avec leur ton si particulier, fait d’une vraie empathie pour leurs personnages, issus de « la France d’en-bas », Delépine et Kervern nous tendent un miroir, à peine déformant, de la société de l’information dans laquelle on est désormais enfermés. Leur film, le tandem le construit en effet par une accumulation de tous ces nouveaux comportements apparus avec le numérique: les VTC et les sex-tape donc (avec un clin d’œil de Vincent Lacoste), les livreurs à vélo (un Poelvoorde totalement épuisé), les portables, les chargeurs, les réseaux sociaux, les données dans le clouds ... Sans oublier les factures à payer,, les promotions au magasin, le choix d’un nouvel opérateur, les innombrables sollicitations par téléphone. Bref, ce que mettent en scène Delépine et Kervern, c’est un mal-être généralisé (avec un coucou de l’ami Houellebecq) face à l’accélération du monde menant à des catastrophes que l’on pressent, au fond, inéluctables. Ce qu’ils décrivent, c’est un quotidien oppressant pour des êtres humains réduits au rang de consommateurs, jusque dans leurs rêves, dans leurs désirs les plus intimes. Le seul espoir du trio du film, un dieu du piratage qui pourrait effacer leur historique...

Sous ses derrières de comédie très hilarante — avec des situations et dialogues bien écrits et des comédiens merveilleux — Effacer l’historique est en effet un film grave, mélancolique, qui en dit beaucoup du monde dans lequel on vit. Et qui donne envie d’une chose: se déconnecter au plus tôt pour regagner le contrôle de notre temps et, ce faisant, de nos vies...

