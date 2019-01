Ce vendredi midi, l'Académie André Delvaux a dévoilé les résultats du premier tour des votes pour les Magritte 2019, qui seront décernés le samedi 2 février prochain. Sur les 81 films éligibles (majoritaires et minoritaires), les membres de l’Académie ont salué quelques films marquants de l’année. Au nombre de nominations, cinq longs métrages partent en effet en tête sur la ligne de départ: Tueurs de François Troukens (nommé à 9 reprises), Laissez bronzer les cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (8), Une part d'ombre de Samuel Tilman (7), Nos batailles de Guillaume Senez, mais aussi le film flamand Girl de Lukas Dhont, nommé dans les principales catégories où il était éligible (toutes sauf meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur premier film).

Poelvoorde, Damiens ou Polser?

Si le prix du meilleur film flamand est donc acquis à Girl , le vrai favori de cette 9e cérémonie devrait être Guillaume Senez. Après avoir conquis le public et la critique, en Belgique comme en France, son magnifique Nos batailles , décrivant le quotidien d'un syndicaliste dépassé (Romain Duris), pourrait décrocher les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Tandis qu’en lice, dans les catégories meilleur film et meilleur premier film, le polar Tueurs pourrait s’imposer dans la seconde, révélant le talent de l’ancien braqueur François Troukens et de son coréalisateur Jean-François Hensgens.

Du côté des prix d’interprétation, on retrouve que du beau monde. Chez les actrices, Cécile de France semble bien placée, magnifique dans Mademoiselle de Joncquières du Français Emmanuel Mouret. Tandis que chez les garçons, la lutte fait rage entre Benoît Poelvoorde (désopilant dans le déjanté Au poste! de Quentin Dupieux) et François Damiens (savoureux dans son premier film comme réalisateur Mon ket , nommé à trois reprises seulement malgré son immense succès en salles). A moins que le tout jeune Victor Polster ne les mette d’accord, absolument bouleversant en jeune transsexuelle dans Girl de Lukas Dhont.

Mais cette 9e cérémonie des Magritte pourrait révéler des surprises. Le système de vote a en effet été revu. Pour la première fois cette année, ce second tour de scrutin sera ouvert au public. En plus des 850 professionnels membres de l'Académie Delvaux, 100 cinéphiles ont en effet été sélectionnés, sur 300 candidatures, pour participer au vote final. Histoire d'élargir le nombre de votants, très faible dans certaines catégories et éviter au maximum les effets de copinage...

Alex Vizorek en maître de cérémonie

L’Académie n’a par contre pas encore révélé les noms du Magritte d’honneur et du président de la 9e cérémonie, qui sera retransmise en direct, depuis The Square à Bruxelles, sur La deux et sur Auvio, comme l’a expliqué l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot. Lequel a précisé qu’en 2018 — première année où la cérémonie était diffusée par la chaîne publique —, la soirée avait été suivie par 125000 téléspectateurs. Soit une audience triplée par rapport à l’année précédente, quand les Magritte étaient encore diffusés sur BeTV.

Le patron de la RTBF a joué les faux inquiets, rappelant qu’on lui avait « imposé » Alex Vizorek en maître de cérémonie cette année. L’humoriste et coanimateur de Par Jupiter (aux côtés de Charline Vanhoenacker sur France Inter) succède en effet au comédien Fabrizo Rongione, excellent l’année dernière en Monsieur Loyal. « J'ai carte blanche absolue. C'était ma seule demande, Qu'on a même ajoutée au contrat, je crois… » , a rigolé Vizorek aux côtés de Jean-Paul Phliippot. « Je n’ai pas d’amis, ni d’ennemis dans le milieu du cinéma. J’arrive donc un peu vierge, comme un gentil éléphant dans un magasin de belle porcelaine, mais pour mettre en avant cette belle porcelaine justement » , a-t-il ajouté, en promettant de faire grimper les audiences. Mais se désolant d’avoir sûr « aller en France pour présenter la soirée des Magritte » Comme c'est malheureusement trop souvent le cas pour le cinéma belge, qui a souvent besoin de s'exporter pour exister. Avec les Magritte, la Communauté Wallonie-Bruxelles entend bien au contraire faire rayonner le 7e Art belge sur ses terres!

Le samedi 2 février, on pourra assister à l’avant-première de Duelles, le nouveau film d’Olivier Masset-Depasse à 17h à l’UGC De Brouckère à Bruxelles, avant de suivre la retransmission de la cérémonie à partir de 20h en direct sur grand écran.





Liste complète des nommés

Meilleur film

Meilleure actrice

Yolande Moreau dans I feel good

dans Cécile de France dans Mademoiselle de Joncquière

dans Lubna Azabal dans Tueurs

dans Natacha Régnier dans Une part d'ombre

Meilleur acteur

Benoît Poelvoorde dans Au poste !

dans François Damiens dans Mon ket

dans Olivier Gourmet dans Tueurs

dans Victor Polster dans Girl

Meilleur premier film

Meilleure réalisation

Meilleur film flamand

Meilleur film étranger en coproduction

Meilleur documentaire

Meilleure actrice dans un second rôle

Meilleur acteur dans un second rôle

Meilleur espoir féminin

Meilleur espoir masculin

Meilleur court métrage de fiction

Calamity de Séverine de Streyker et Maxime Feyers

de Séverine de Streyker et Maxime Feyers D’un château l’autre d’Emmanuel Marre

d’Emmanuel Marre Icare de Nicolas Boucart

de Nicolas Boucart Une sœur de Delphine Girard

Meilleur court métrage d’animation

La bague au doigt de Gerlando Infuso

de Gerlando Infuso Le quatuor à cornes d’Arnaud Demuynck et Benjamin Botella

d’Arnaud Demuynck et Benjamin Botella Not Today de Marine Jacob

de Marine Jacob Simbiosis carnal de Rocío Álvarez

Meilleure image

Frank van den Eden pour Girl

Manu Dacosse pour Laissez bronzer les cadavres

Jean-François Hensgens pour Tueurs

Meilleur son

Yanna Soentjens pour Girl

Bemelmans, Dan Bruylandt, Olivier Thys, Benoit Biral pour Laissez bronzer les cadavres

Marc Engels, Thomas Gauder, Ingrid Simon pour Tueurs

Meilleurs décors

Meilleurs costumes

Meilleure musique originale

Simon Fransquet pour Au temps où les Arabes dansaient

Manuel Roland & Maarten Van Cauwenberghe pour La part sauvage

Vincent Liben pour Une part d'ombre

Meilleur montage