Le quadruplé de Parasite aux Oscars ne se reproduira peut-être jamais. C'est la première fois en nonante-deux cérémonies qu'un film étranger et non anglophone remporte l'Oscar du meilleur film. De surcroît, son réalisateur Bong Joon-ho remporte l'Oscar de la réalisation. Et le film hérite aussi de l'Oscar du Meilleur film étranger. Juste avant ces trois trophées, Parasite a valu à la Corée du Sud le premier Oscar de son histoire, celui du meilleur scénario original, remis à Bong Joon-ho et Han Jin-won. Le film parfait, en quelque sorte.