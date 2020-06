Frank Penny (Aaron Eckhart) est un flic cabossé, hanté par une enquête récente qui a mal tourné. Au hasard d’une intervention, il prend en chasse un suspect qui se révèle être l’un des kidnappeurs de Claudia, la fille du commissaire Volk (Giancarlo Esposito), bloquée dans une cache qui se remplit d’eau inexorablement. Le compte à rebours affiche qu’il ne reste plus que 64 minutes avant que la pièce et la jeune fille ne soient englouties sous les flots. Contre l’avis de ses supérieurs, Frank Penny décide de tenter de résoudre l’affaire et de sauver la fillette. Le comportement de Penny attire l’attention d’Ava (Courtney Eaton), jeune journaliste bien décidée à ramener une info de première main pour sa chaîne d’info en continu diffusée sur le web.

Line of Duty - à ne pas confondre avec l’excellente série britannique du même nom de Jed Mercurio - est un thriller d’action réalisé par Steven C. Miller dans la plus grande tradition du genre : menaces, course contre la montre, bagarres, explosions, course-poursuites. On y a même droit au flic en disgrâce confronté à une jeune journaliste plutôt geek qui n’a pas froid aux yeux. Le film coche toutes les cases du divertissement estival à grand budget qui louche vers le tempo et la mise en scène des jeux vidéos et ne lésine pas sur les effets pyrotechniques.

Dans le rôle du flic en quête de rédemption, on retrouve Aaron Eckhart (The Dark Knight), habitué des rôles musclés. Par une suite de circonstances fortuites, Frank Penny doit faire équipe avec la jeune Ava Brooks (Mad Max : Fury Road), résolue à devenir une star des réseaux sociaux grâce à sa "déontologie de reporter" (sic) plongée au coeur de l’actualité qu’elle retransmet "en direct et sans filtre" (re-sic). Tous deux sont bien décidés à résoudre l’affaire et à prouver leur valeur en tant qu’enquêteurs ce qui leur fait un deuxième point commun. Vengeance, rédemption, sens du devoir et syndrome du héros, Line of Duty n’a oublié aucun des ingrédients ressassés du buddy movie ultime. Balancés à grande vitesse sur un public sommé de les avaler sans réfléchir, il espère ne pas rater ses cibles.

*Line of Duty (64 minutes chrono) Thriller stroboscopique De Steven C. Miller Avec Aaron Eckhart, Courtney Eaton, Ben McKenzie Durée 1h38