Cinéma Lubna Azabal : "J’ai l’impression d’être une SDF du cinéma" Hubert Heyrendt

Partageant sa vie entre Paris et Bruxelles, Lubna Azabal est une actrice voyageuse. Quand elle se pose dans le canapé confortable d’un bel hôtel bruxellois, on rencontre une femme souriante et vraie. Et qui parle avec passion d’ Adam, film coécrit par ses amis Maryam Touzani et Nabil Ayouch (qui l’avait fait tourner en 2003 dans son téléfilm Une minute de soleil en moins). Alors qu’ils lui avaient simplement fait lire le scénario, c’est elle qui leur a demandé d’interpréter le rôle d’Abla, cette veuve vivant dans la médina de Casablanca.