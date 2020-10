Maria Sødahl raconte son expérience dans un film: "J’ai demandé à mes enfants quels souvenirs ils gardaient de moi, quel monstre ils avaient vu ?" CinémaInterview Hubert Heyrendt

© DR

En mars dernier, la Norvégienne Maria Sødahl faisait son retour à la Berlinale en présentant au Panorama son second long métrage Hope , qui y a décroché le prix Label Europa Cinemas. Un film très émouvant puisque la cinéaste norvégienne de 54 ans y met en scène sa propre lutte contre une tumeur au cerveau… Et les conséquences sur son couple, avec le cinéaste Hans Petter Moland, et sur sa famille. Interview.