Mia, douze ans, ne décolère pas depuis que sa famille a quitté Londres pour reprendre la ferme familiale en Afrique du Sud.

L’exploitation n’est pourtant pas banale, on y élève des lions pour les zoos ou les cirques. Et on se prépare à accueillir les touristes qui rêvent de passer quelques jours auprès des rois et reines des animaux en pleine nature méthodiquement grillagée.

La naissance d’un lion blanc va tout changer. Mia, l’enfant rebelle, tombe raide dingue d’une peluche vivante qui devient rapidement très encombrante. Son père a beau lui répéter que c’est un animal sauvage, elle s’en tamponne comme Catherine Moureaux du cumul des mandats. Et quand son père décide de le vendre, elle imagine un plan pour le ramener à la savane. On n’est pas trop inquiet pour le dénouement final.

Pourtant, alors que le récit se déroule dans une carte postale sud-africaine et enfile paisiblement les clichés, il se produit un coup de théâtre inattendu. La gamine découvre que son papa ne vend pas ses lions aux cirques ou aux zoos, mais aux chasseurs. Et là, on ne comprend plus.

En effet, le générique nous a informé, à répétition et gros caractères, que son Altesse Sérénissime le prince Albert de Monaco a mis la main au portefeuille de sa fondation pour produire ce film, qui dénonce ces riches chasseurs qui se paient ce genre de trophées… avec l’argent qu’ils planquent à Monaco. On ne comprend pas non plus, ce que vient faire Mélanie Laurent dans cette daube où la coréalisatrice de Demain, passe, au minimum, pour une bécasse.