"A mes débuts, tout le monde cherchait à le retrouver en moi” confiait Michael Douglas à propos de son père, décédé ce mecredi.

En 1962, dans l’immédiat après-, surfant sur la vague d’un succès extraordinaire, Kirk Douglas avait voulu faire un retour au théâtre, à New York. Il créait un rôle difficile :. Adapté à la scène d’après un roman (de Ken Kesey) sorti quelques mois plus tôt. Son sang de producteur de cinéma ne fit qu’un tour. Douglas acheta les droits. Et... il ne le tourna pas le film…

Entre-temps, son fils, Michael Douglas, né en 1944, marche dans ses traces et a commencé une carrière d’acteur. En 1996, il nous avait raconté qu’il n’avait songé que tardivement à assurer la continuité de la dynastie familiale : “J’étais dans un collège en Californie à la grande époque du mouvement hippie.

