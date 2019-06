Cinq Oscars, six César, sept Baftas. Après l’éclat de la légendaire Claudia Cardinale pour sa première édition, le BRIFF (Brussels International Film Festival) se donne du poids, celui des récompenses du film le plus primé de l’histoire du cinéma The Artist, en conviant comme invité d’honneur Michel Hazanavicius. Le réalisateur n’est pas que l’homme d’un succès planétaire, il est aussi l’auteur de deux comédies irrésistibles, les OSS 117, d’un biopic Redoutable mais sans mépris à l’égard d’un cinéaste à bout de souffle (Godard) et puis d’un film culte, la Classe américaine, un montage hilarant d’extraits de films de la Warner des années 1950.