Michel Piccoli (1925-2020), le séducteur du cinéma populaire et l'électron libre du cinéma d'auteur © Reporters Cinéma Fernand Denis

Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans d'un accident cérébral. "Il s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia", a communiqué sa famille ce lundi.



De Sortilège de Christian Jaque en 1945 au Goût des Myrtilles de Thomas de Thier en 2013, la filmographie de Michel Piccoli compte plus de 220 films et téléfilms. A cela, il faut ajouter des dizaines de pièces de théâtre sous la direction de Jean Vilar, Peter Brook, Claude Régy, Luc Bondy ou Patrice Chéreau. C’est dire si Michel Piccoli est un monument. Nanni Moretti dirait même le pape des acteurs. Habemus Papam fut son dernier rôle majeur, sa dernière participation au festival de Cannes en 2011.