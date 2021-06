À 35 ans, Jacob Yi (Steven Yeun) a pris une grande décision qui va changer sa vie et celle de sa famille. Cet immigré sud-coréen a décidé de quitter la Californie, où il travaillait dans des élevages de poulets, pour s’installer comme fermier dans un bled paumé de l’Arkansas. Si ses enfants, Anne et David, sont ravis de découvrir leur nouvelle maison à roulettes - la famille ne peut en effet s’offrir qu’un mobile home -, sa femme Monica (Han Ye-ri) n’est pas aussi enthousiaste. Elle n’accepte de rester qu’à une condition : faire venir de Corée sa mère Soon-ja (Youn Yuh-jung). Cette grand-mère, qui jure comme un charretier et aime le jeu, va venir bousculer la petite famille…

Inspiré de la propre enfance de Lee Isaac Chung, Minari (nom d’un épinard coréen très populaire) est le quatrième film du cinéaste américain révélé à Cannes en 2007 avec Munyurangabo (premier long métrage entièrement tourné au Rwanda). Comme son jeune héros David, Chung est né aux États-Unis et a grandi dans une ferme de l’Arkansas. Le portrait de famille qu’il dessine ici sonne donc très juste, proposant une belle tranche de vie de l’immigration coréenne aux États-Unis. Laquelle tombe à point nommé en cette période marquée par une forte poussée du racisme anti-asiatique de l’autre côté de l’Atlantique depuis la crise du coronavirus, qui a popularisé le hashtag #stopasianhate.

Feel-good movie américano-coréen

Produit par la société Plan B de Brad Pitt, Minari sonne d’autant plus juste qu’il est tourné quasiment entièrement en coréen et porté par de très bons acteurs, dont l’Américano-Coréen Steven Yeun (révélé grâce à la série Walking Dead) et Youn Yuh-jung, vieille actrice coréenne vue notamment dans The Housemaid d’Im Sang-soo en 2010. Tous deux ont d’ailleurs été nommés à l’Oscar, la seconde ayant décroché celui du meilleur second rôle féminin.

Avec six nominations (dont meilleur film et meilleur réalisateur), Minari faisait en effet partie des favoris de cette étrange année ciné 2020-21. On le comprend facilement. Grand Prix du Jury et prix du public à Sundance en janvier 2020, le film coche en effet toutes les cases du grand drame familial hollywoodien. Lee Isaac Chung signe un récit exemplaire de l’American Dream, du triomphe de la volonté malgré les embûches de cet apprenti fermier (manque d’argent, sécheresse…). Une trame 100 % classique, à ceci près que les héros sont ici des émigrés coréens bien déterminés à devenir de bons Américains en s’intégrant dans la communauté rurale accueillante où ils se sont installés. Ils sont tellement plus Américains que des Américains que la question du racisme ne se pose d’ailleurs jamais…

Minari Drame classique Scénario & réalisation Lee Isaac Chung Musique Emile Mosseri Avec Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung… Durée 1h50.