Dans le Nord, on a des mines, des idées et même un feel good movie.

Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, aimait dire Chirac. Arnaud le connaît trop bien ce show aérien. Depuis la fermeture de la mine, le travail est rare dans le Nord. Comme d’autres habitants du coron, il suit une formation pour travailler dans une entreprise type Amazon qui doit s’installer prochainement. Mais elle va, finalement s’établir ailleurs.

Côté famille, c’est pire. Arnaud s’occupe à plein temps de sa mère Alzheimer. Sa femme, elle, s’est barrée avec un riche avocat, qui veut adopter ses fils, leur donner son nom. Les garçons sont plutôt enthousiastes.

Il lui reste tout de même un peu de chaleur humaine auprès de son pote Di Lello, auquel il sert d’alibi, et aussi des anciens de la mine, les amis de son père qui montent la garde pour empêcher la mairie de la démanteler.

C’est en voyant son ami sur le petit manège construit par le paternel dans le jardin, qu’une idée lui traverse l’esprit et enflamme aussitôt ses amis laissés-pour-compte : transformer la mine en parc d’attractions. Par exemple : utiliser les wagonnets pour en faire un train fantôme. Les idées fusent, l’enthousiasme renaît, immédiatement douché par Mme la maire qui n’a pas bonne mine, enfin qui n’a pas la mine à la bonne.

Mine de rien est résolument une comédie, on n’est pas chez Ken Loach. C’est même un conte de Noël chaleureusement naïf, voire un feel good movie social. En tout cas, le scénario de ce film attachant aurait mérité d’être davantage travaillé. L’idée même du parc d’attractions sur le thème de la mine reste au stade de potentiel inexploité. Le train fantôme n’est pas filmé, les glissades sur les terrils pas même organisées.

On l’entend dans le choix des chansons, le film tient fort à cœur au réalisateur scénariste Mathias Mlekuz qui se repose surtout sur ses acteurs. Et c’est vrai, Hélène Vincent et Rufus forment un couple trop touchant, Arnaud Ducret tient un de ses meilleurs rôles, Philippe Rebbot est toujours parfait quand il s’agit d’être à la ramasse. Soit des pros qui se mélangent avec bonheur aux amateurs comme Marianne Garcia, remarquée dans Les Invisibles. On pense beaucoup à ce film de Louis-Julien Petit, qui appartient à la même famille.

Mine de rien Feel good movie De Mathias Mlekuz. Scénario Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier Durée 1h 25.