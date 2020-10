Victime d’un accident, Ed (Robert De Niro), emménage chez sa fille Sally (Uma Thurman). Son petit-fils Peter (Oakes Fegley) est contrarié, parce qu’il doit céder sa chambre à son papy pour le grenier poussiéreux. Poussé par ses camarades de classe, Peter déclare officiellement la guerre à Ed, bien décidé à récupérer son territoire.

Cela fait maintenant vingt ans que Robert De Niro semble avoir abandonné toute ambition artistique, privilégiant les comédies familiales à (très) gros traits, entre de rares retours en grâce chez son ami Marty (Scorsese), quelques caméos haut de gamme chez des auteurs inspirés (Joker, Happiness Therapy) et de plus nombreux cachetons dans des séries B d’exploitation.

Après avoir joué les mafieux dépressifs ou les beaux-pères acariâtres, il creuse sa veine Dirty Papy, entamée en 2016. Cette constance dans le reniement systématique de ce qui a fait sa gloire forcerait presque l’admiration. Si encore le scénario ou les gags étaient à la hauteur, on pourrait comprendre le choix (la comédie est un art difficile et respectable). Mais le King of Comedy paraît très loin.

Tout fait peine à voir dans cette potacherie cacochyme. Pour ne rien arranger, De Niro entraîne dans sa chute Uma Thurman et Christopher Walken, compagnons de jeu qui s’avèrent tout aussi pathétiques dans l’exercice.