Elles s’appellent Marie, Gwendoline, Jessica, Melissa, Eloïse, Maja ou Elfée. Elles ont entre 20 et 25 ans et ont accepté de répondre aux questions de Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond sur leur sexualité. L’angle choisi par les deux réalisatrices dans Mon nom est clitoris est en effet le rapport des jeunes femmes (celles qui ont grandi avec Internet et l’hyper-accessibilité à la pornographie, mais aussi avec de nouvelles formes de féminisme) à leur corps et au plaisir. Durant 1 h 20, ces douze femmes explorent leur intimité, sans gêne ni fausse pudeur, souvent avec bonne humeur.