Zoë (Savannah Vandendriessche) se souvient très bien à quel moment précis sa vie s’est mise à dérailler. Le déménagement et le changement d’école n’étaient que des signes avant-coureurs.

Le cerveau de son père, Paul (Johan Heldenbergh), employé de banque en charge des "capitaux dormants", a explosé en même temps que sa précieuse calculatrice.

Sa démission a été aussi soudaine que sa volonté de renouer avec ses rêves de théâtre, nés à l’époque de l’université. Un choix que ne cautionnent ni sa femme Valérie ni ses deux aînés, la trop sérieuse Fien et le survivaliste Kas. La première, plutôt coincée, est obnubilée par ses points ; le second, Kas, angoissé par toutes les catastrophes naturelles ou industrielles potentielles, prépare les jours d’après… Quant à Zoë, la petite dernière, elle ne parle plus à personne depuis longtemps...

Derrière la façade de cette vaste et élégante maison bourgeoise flamande, l’ambiance est loin d’être rose et sans nuages. Même l’ultra performante Valérie est fatiguée de se conformer aux rêves de Chine et aux attentes très élevées de son père alias "le général Pralin".

Pour son premier long métrage, Anouk Fortunier adapte avec créativité le roman enjoué d’Agnès de Lestrade et propose une réflexion sur les ressorts familiaux en cas de crise. La légèreté de ton n’empêche pas la justesse des propos. Et la relation père-fille est très joliment et intelligemment portée par ses deux interprètes principaux que rien, pas même le ridicule, n’arrête. En résulte un film plein d’allant qui montre comment en s’épaulant, on peut se relever et se dépasser. Ce qui n’est pas du luxe en ces temps troublés.

Mon père est une saucisse / Mijn vader is een saucisse Conte filial De Anouk Fortunier Avec Johan Heldenbergh, Savanna Vandendriessche Durée 1h23.