Moonday est un nouvel outil pour les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Cette plateforme collaborative belge a été développée par l’ancien producteur et distributeur Olivier Bronckart. “Moonday est un croisement entre un réseau social professionnel, des data et un CRM” décrit-il. Prenez LinkedIn, Slack et IMDB (plateforme américaine bien connue des cinéphiles et des professionnels) et vous aurez un aperçu de Moonday. Opérationnel depuis le début de l’année, cet outil de management et de gestion de projet pourrait jouer un rôle décisif pour la reprise de tournages, durant l’après-Covid.

Moonday est né dans l’esprit d’Olivier Bronckart de son expérience dans l’industrie audiovisuelle : “Tout le monde dans le milieu court encore après ce genre d’infos auprès de ses partenaires ou clients. On passe notre temps à remplir des tableurs chacun de son côté. Avec Moonday, tout est centralisé. C’est un gain de temps considérable.” Moonday cible les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, dont les producteurs, vendeurs internationaux, sociétés ou fonds de financements, exploitants de salles, distributeurs, diffuseurs télé ou VOD,… Un marché estimé à 45 000 utilisateurs et quelque 20 000 sociétés.