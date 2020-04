“Philippe Nahon, une vie de cinéma, 1938-2020” a tweeté la Cinémathèque française. Âgé de 81 ans, l’acteur a succombé “à une longue maladie, aggravée par une infection au Covid-19”, a indiqué son épouse à l’Agence France Presse. L’acteur n’avait pas cent visages mais presque autant de seconds rôles au cinéma et à la télévision.

Il avait débuté au cinéma dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville (1962), avant de travailler pour la télévision à l’époque révolue des “dramatiques”. On l’avait vu dans les années 1970 et 1980 dans des séries comme Les Cinq Dernières Minutes ou Les Enquêtes du commissaire Maigret, entre des rôles au théâtre et des seconds rôles au cinéma (notamment Le Pull-Over rouge en 1979).

Dans les années 1990, il est redécouvert par une nouvelle génération de cinéaste comme Gaspar Noé (d’abord dans son court métrage, Carne, en 1991, puis son prolongement Seul contre tous, 1998).

Cet ancien communiste, qui avait passé trois ans dans un camp disciplinaire par refus de participer à la guerre d’Algérie, incarnait à l’écran un “Gaulois, direct et sentimental”, comme l’écrit Gaspar Noé dans une tribune-hommage pour Libération, Philippe Nahon fut un nouveau Gabin pour la génération des Jacques Audiard, Mathieu Kassovitz ou Fabrice Du Welz. Une “gueule” comme on dit – avant qu’un Depardieu vieillissant et cachetonneur ne lui ravisse cette petite part du gâteau dont il se nourrissait humblement.

Sur le tournage des Barons de Nabil Ben Yadir, nous avions rencontré en 2013, un comédien débonnaire qui prenait du plaisir à faire des blagues à ses jeunes partenaires ou à l’équipe technique.

À l’âge de la retraite les tournages, il a enchaîné les tournages tout au long des années 2000 pour Benoît Mariage, Bouli Lanners, Delépine-Kervern, Christophe Gans, Luc Besson, ou, même, chez Steven Spielberg, dans Le cheval de guerre. Il avait été Goustan dans la série Kaamelott, réalisée par Alexandre Astier.