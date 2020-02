La plateforme de streaming a décidé, pour la première fois de son histoire, d'offrir le film "À tous les garcons que j'ai aimés" aux non abonnés.

Pour l'occasion, et pour surfer sur la vague du succès du premier volet, la firme de Reed Hastings offre gratuitement l'accès au long-métrage À Tous les Garçons que J'ai Aimés.

L'offre est valable jusqu'au 10 mars prochain et concerne tous les spectateurs, abonnés Netflix ou non. Un joli coup de com' pour le géant américain qui avait déjà fait le même genre d'offres avec les premiers épisodes de certaines séries.