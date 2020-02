Un poulet poule mouillée, une pimbêche harcelée à l’école, une femme qui regrette un amour passé, deux demi-frères qui cherchent la méga teuf du siècle… sont invités sur une île qui mystérieusement réalisera leurs rêves. Mais il faut toujours faire attention à ce que l’on souhaite !

Sortir un remake d’une série gentiment exotique des années 80 sauce Horror, pourquoi pas ? S’imaginer que cela fera encore frémir après avoir épongé l’hémoglobine pour que les plus de 13 ans achètent un ticket, faut pas pousser. D’autant que le casting est composé de l’illustre "je-l’ai-déjà-vu-quelque-part", de l’inoubliable "sa-tête-me-dit-quelque-chose" et du non moins célèbre "je-l’ai-sur-le-bout-de-la-langue".

La fainéantise de la réalisation et le manque d’attachement aux personnages bateau ouvrent des brèches dans l’attention du spectateur. Les flots sombres des contingences quotidiennes s’engouffrent dans l’esprit bientôt naufragé tant la production cheap prend l’eau. Quant aux multiples rebondissements, ils sont autant de soubresauts du noyé qui tente d’atteindre l’inaccessible bouée : la télécommande !

Balancez l’argent du ticket de ciné dans les toilettes, même si elles se bouchent, vous vous "ennuyerez" moins qu’en allant voir ce film.

Nightmare Island / Fantasy Island Film d’horreurs De Jeff Wadlow Scénario Jeff Wadlow, Chris Roach et Jillian Jacobs Avec Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale… Durée 1h49.