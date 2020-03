Quand Gérard Lanvin donne la réplique à Olivier Marchal, tous aux abris !

À quelques semaines du Bac, Camille (Camille Aguilar) annonce à ses parents qu’elle part en croisière écologique. Il n’en est évidemment pas question ! D’autant que le couple, au chômage depuis un an, a trouvé du boulot pour deux mois sur un paquebot. Son papi André (Gérard Lanvin) va donc monter de Saint-Nazaire pour veiller sur elle et la forcer à réviser. Mission qu’accepte avec enthousiasme ce gendarme à la retraite, qui ne conçoit la vie que réglée comme du papier à musique. Tout l’inverse de l’autre grand-père, Teddy (Olivier Marchal), un vieil excentrique qui débarque également. Entre les deux, le courant passe mal. Et la cohabitation s’annonce douloureuse…

Papi Sitting… On se demande si certains films français ne se font pas juste sur une idée de titre. Allez, avec un jeu de mots comme ça, ça va cartonner ! Pas besoin de s’emmerder à écrire un scénario…

Mauvais jeu...

Ancien champion de rugby, Philippe Guillard s’est lancé dans le cinéma comme scénariste pour Fabien Onteniente avec Trois Zéro en 2003, suivi de Camping 1 & 2 ou de Disco . Avant de franchir le cap de la réalisation en 2011 avec Le Fils à Jo en 2011, comédie sur le rugby avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal, qu’il retrouve pour son troisième long métrage. Et tous deux semblent concourir pour le titre de moins bon acteur ! Avec un Marchal en sur-régime dans le rôle du grand-père foutraque et fêtard et un Lanvin raide comme un piquet dans celui de l’ancien militaire rigide. Il faut dire que le duo n’a pas grand-chose à jouer, avec des personnages réduits à la caricature et des dialogues affligeants.

Face à eux, la jeune Camille Aguilar (issue de la télé et vue au grand écran dans Le Ciel attendra ) semble jouer dans une sitcom pour ados de TF1. C’est d’ailleurs plus ou moins le niveau de ce film ni fait ni à faire, qui démontre malheureusement combien la comédie française est capable de repousser toujours plus loin le fond du trou…

Papi Sitter Comédie De Philippe Guillard Scénario Philippe Guillard Avec Camille Aguilar, Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Philippine Leroy-Baulieu… Durée 1h37.