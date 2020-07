Faut-il rappeler combien est exceptionnelle la Palme d’or 2019, multiprimée (dont l’exceptionnel triplé des oscars des meilleur film, meilleure réalisation et meilleur film étranger) ? Ce récit de l’infiltration d’une famille pauvre au sein d’une famille riche est un thriller social et tragicomique qui fonctionne à tous ses niveaux de lecture. On ne boude pas son plaisir à revoir les tribulations de la famille Ki-taek face aux Park. Pour reprendre une réplique culte du film : Respect ! à la mise en scène de Bong Joon-ho. Mais on reste dubitatif sur la conversion en noir et blanc, qui altère le travail du directeur de la photographie Hong Kyung-pyo, quasi-contresens pour un scénario où "personne n’est tout noir ou tout blanc", précisément. Mais même avec une étoile de moins dans notre cotation, la séance de rattrapage s’impose pour ceux qui l’auraient raté.

© Alternative © Alternative