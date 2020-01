L'acteur avait remporté en 1996 le Prix d'interprétation à Cannes avec Daniel Auteuil pour leurs rôles dans le film "Le Huitième jour" de Jaco Van Dormael. Le réalisateur, ami et mentor de Pascal Duquenne, avait présidé la toute première cérémonie des Magritte. Neuf ans plus tard, c'est au tour du comédien qu'il a fait découvrir de prendre la relève.





© The picture desk





Parmi les acteurs et actrices l'ayant précédé, on compte notamment Virginie Efira, Marie Gillain et François Damiens.

C'est le comédien Pascal Duquenne qui présidera cette année la 10e édition des magritte du Cinéma, comme l'a annoncé l'Académie André Delvaux.