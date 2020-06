Le comédien s'est éteint à l'âge de 72 ans.

Voici une voix qui aura marqué l'histoire du cinéma et du doublage en français qui s'en va. En tout, Patrick Poivey aura doublé plus de 280 films et 90 séries dans des registres très divers. Surtout connu chez nous pour réinventer la voix de Bruce Willis dans 78 de ses films, il a également joué pour Tom Cruise, Kevin Costner, Don Johnson ou encore Mickey Rourke.

A la radio, il a multiplié les documentaires et les publicités en France; il était même la voix antenne de Rire & Chansons. C'est son ami Patrick Borg qui a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook.