Philippe Katerine, à Cannes ou à Louxor, tout le monde l’adore. Look improbable (un bob beige d’une époque révolue au-dessus d’une veste d’un vert indéfinissable - mais pas ragoûtant - et d’un pantalon rose pâle), discours délicieusement surréalistes, sourire en permanence aux lèvres, il ressemble à un garnement de 50 ans qui épie en permanence d’un œil malicieux l’impact de ses blagues. S’il ne dégage pas plus d’énergie que Gaston Lagaffe, il faut se méfier de l’eau qui dort : à tout moment, il peut partir en vrille dans des délires dignes de Benoît Poelvoorde.