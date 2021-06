Dans la charmante ferme McGregor, au cœur de l’enchanteur Lake District, tout le monde est réuni pour le mariage de Bea (Rose Byrne) et Thomas (Domhnall Gleeson). Après s’être écharpés au jardin dans Pierre Lapin en 2018, les lapins et le jeune homme ont enfin trouvé un terrain d’entente : ils partagent désormais le potager…

Bref. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu’à ce que Bea soit contactée par Nigel Basil-Jones (David Oyelowo), un éditeur à succès de Gloucester bien décidé à transformer les aventures de Pierre Lapin en un succès planétaire, avec films et produits dérivés à la clé. Quitte à revoir un peu l’image du héros, transformant le jeune lapin espiègle en mauvaise graine…

En 2018, Will Gluck proposait une adaptation audacieuse du célèbre personnage des contes de Beatrix Potter (1886-1943), apparu pour la première fois en 1902 et suivi, dès l’année suivante, de la première poupée à son effigie… Le réalisateur américain continue ici de mêler des éléments de la vie de l’autrice pour enfants anglaise aux aventures de ses personnages dans un second volet qui joue pas mal sur la mise en abîme. Soit un film qui tente de rendre contemporains des personnages imaginés il y a plus d’un siècle sans dénaturer l’esprit de Potter. Jusqu’à en assumer le côté moralisateur.

Si l’action se déplace du côté de la ville, le résultat est proche du premier film, mêlant tous les genres : du film d’aventures (avec courses-poursuites) au film de casse (sur un marché fermier cette fois), avec toujours une énorme dose d’humour et de burlesque. L’intégration des personnages numériques, très attachants, aux prises de vues réelles, est toujours aussi réussie, mais la magie s’est un peu éteinte. On n’atteint pas en tout cas la perfection, dans le même style, du magnifique Paddingon, dont le second volet avait, lui, su se montrer encore supérieur au premier…

Pierre Lapin 2 : Panique en ville / Peter Rabbit 2 Conte animalier De Will Gluck Scénario Will Gluck & Patrick Burleigh Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson… Durée 1h33.