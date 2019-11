Présent en septembre dernier à la Mostra de Venise, où il dévoilait Martin Eden, son second long métrage de fiction en Compétition, Pietro Marcello est un cinéaste atypique. Autodidacte, comme le héros de London, réfléchi et passionné, il semble sortir d’une autre époque, d’un autre monde. On le sent en effet plus marqué par la littérature et la peinture que par le cinéma et la télévision…

Pourquoi avoir choisi de transposer l’action du roman de Jack London en Italie ?