Les organisateurs de Matera 2019, capitale culturelle européenne, ont invité le grand metteur en scène Milo Rau à concevoir un projet avec les habitants de cette ville du sud de l’Italie.

C’est dans ce labyrinthe de ruelles escarpées et de maisons dans des grottes, dans ce paysage qui incarna après-guerre l’absolue misère italienne et qui est devenu un haut lieu du tourisme, et dans les campagnes alentours que Milo Rau a réalisé son film sur l’Evangile comme le firent Pasolini et Mel Gibson.

(...)