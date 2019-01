Tinder organise un petit rendez-vous pour Marion et Ben. Tout se passe très bien. Après avoir baisé sur le palier, elle l’emmène voir un lever de soleil sur les toits de Paris. Encore sur son nuage, il lui propose de partir en vacances ensemble.

Elle n’en revient pas, lui non plus. Elle devait découvrir Beyrouth avec ses amis, il devait rejoindre sa mère et son frère à Biarritz comme chaque année. Alors, ils ont coupé le trajet en deux et cela donne la… Bulgarie. Bien évidemment, elle a envie d’admirer les beautés du pays, de manger local et d’aller à la rencontre des habitants alors que lui aspire à un hôtel international, des transats alignés au bord de la piscine et des cocktails avec paille.

Voilà pour le pitch. On n’a pas inventé le yogurt, mais il y a un petit potentiel du côté de la Bulgarie, une destination dont le cinéma n’a pas abusé. Ce sera pour une autre fois car on se demande même si Patrick Cassir y est allé tant il s’en tient aux préjugés : des habitants aux têtes patibulaires, des plages couvertes de détritus, des barres de HLM et un palace de type soviétique. Ils sont partis pour trois semaines et on compte les jours pour leur retour.

Car rien n’est plus pénible qu’une comédie qui ne fait pas rire. Camille Chamoux et Jonathan Cohen font pourtant beaucoup d’efforts, on le voit bien, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Même les gags scatologiques font pschitt, pas même prout, alors que d’un bout à l’autre, c’est un vrai humour de chiottes. D’ailleurs, les spectateurs sont invités à payer en sortant en déposant un euro dans la soucoupe.