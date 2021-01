Quels sont les films belges attendus en 2021 ? Cinéma Alain Lorfèvre

© Frakas

Entre les reports et les nouveautés, ça se bouscule. Beaucoup de réalisateurs et d’interprètes de renom sont au rendez-vous.



2020 restera comme la pire année de mémoire de cinéphile. En moyenne, dans l’ensemble des pays occidentaux, on estime les pertes de recettes en salles à 80 %. Nul ne sait quand rouvriront les salles, mais tout le monde espère qu’avec les vaccinations, celles-ci pourront reprendre leur activité au plus tôt. Certains redoutaient, au début de la pandémie, que les films manqueraient pour la reprise. C’est tout le contraire.