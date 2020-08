Cet été, chaque lundi, “La Libre” lève un coin du voile sur celles et ceux qui œuvrent à la culture loin des projecteurs.

On la croise en robe de soirée aux côtés des stars sur le tapis rouge de Cannes, de la Mostra de Venise ou des Magritte, la discrète Barbara Van Lombeek est, depuis 20 ans, l’une des principales attachées de presse cinéma en Belgique. Le mouvement Me Too, le Covid-19, les bons et les mauvais côtés du métier...