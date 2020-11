En décembre, nous aimons tous retrouver la féerie des fêtes de fin d’année : les rues s'illuminent de mille feux, les sapins envahissent les places des villes et villages, les vitrines des magasins revêtent leurs plus belles parures, les enfants rêvent de voir la neige tomber, ... mais nous aimons aussi retrouver la chaleur de nos foyers et passer un moment cocooning seul ou en famille devant un bon film de Noël en sirotant une tasse de chocolat chaud ou de thé. Et même si nous l'avons déjà vu des dizaines de fois, nous avons tous un film de Noël favori que nous aimons visionner chaque année. On ne se lasse pas de ce rituel de fin d’année.

Pour l'occasion, La Libre vous propose de voter pour votre film de Noël favori, le classement de vos 10 meilleurs films sera publié sur Lalibre.be.

Peu importe votre choix, on aimerait connaître vos goûts en la matière. Votez pour votre film de Noël préféré (ou que vous aimez regarder en cette période) - après avoir découvert notre sélection — et faites-vous plaisir en le revoyant ce soir, par exemple.