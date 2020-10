Quand Edna (Robyn Nevin), une octogénaire, disparaît, sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille Sam (Bella Heathcote) se rendent dans sa grande demeure isolée. Quelques jours plus tard, Edna réapparaît sans donner d’explication. Kay et Sam décident de l’assister, mais Edna alterne douceur et agressivité.