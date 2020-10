Rémi Chayé: "Il y a un côté punk à chiens chez Calamity Jane" CinémaInterview Karin Tshidimba

© DR

Sa découverte de la route de l’Oregon a influencé le réalisateur Rémi Chayé. "J’ai appris que Jane l’avait suivie avec sa famille et mon imagination s’est emballée. Je cherchais l’idée de mon deuxième film et j’ai imaginé que son père avait un accident et que ça chamboulait son quotidien en la plongeant dans le monde des garçons : conduire le chariot, s’occuper des chevaux… J’ai proposé cela à deux scénaristes et au producteur Maybe Movies qui s’est très vite décidé. Cela m’a permis de découvrir un personnage que je connaissais mal." Entretien.