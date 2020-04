La soixantième édition du Festival et du Marché international du film d’animation d’Annecy est reportée. Cette édition anniversaire devait se tenir du 15 au 20 juin. Aussi longtemps que possible, les organisateurs ont espéré pouvoir la tenir. “Mais la raison et la situation internationale nous obligent aujourd’hui à agir avec lucidité et responsabilité” écrivent-ils dans un communiqué. “Annecy est une fête, une "fête de famille". Nous ne pouvons nous résoudre à célébrer l’animation et le 60e anniversaire du Festival, alors que certains d’entre vous ne pourront y participer.”

Néanmoins, face aux nombreuses marques de soutien, ils ont décidé de proposer une version d’Annecy 2020 en ligne ”qui permettra un accès aux œuvres, ainsi qu’à du contenu exclusif et inédit”. La sélection officielle de cette édition virtuelle sera annoncée le 15 avril.

Quant au soixantième anniversaire, il sera célébré l’an prochain, du 14 au 19 juin 2021, avec le focus initialement prévu sur l’animation africaine…